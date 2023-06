Chelsea | le prime parole di Nkunku | 'Grande sforzo per portarmi qui | mi sento pronto per la Premier'

...ma le telefonate interessate ai dirigenti nerazzurri sono arrivate anche dale dal Manchester United. Alta nobiltà britannica, ben più attraente del Newcastle arabo che aveva mandato le...Lepagine - Calciomercato.itLa Gazzetta dello Sport apre con il mercato del Milan: 'Pioli ... 'Casadei e Weah Jr: Juve da ragazzi', il talento dell'Under 20 può arrivare dal, sondaggio con ...... due tra lesquadre a chiedere informazioni per Osimhen, si sono tirate indietro di fronte ... Ilè indubbiamente alla ricerca di un rinforzo di peso per il proprio attacco - in attesa di ...

Chelsea, le prime parole di Nkunku: 'Grande sforzo per portarmi qui ... Calciomercato.com

La società ha pubblicato la nota sul proprio sito e ora l'attaccante ex Lipsia è pronto a iniziare la nuova avventura in Premier League ...Il Chelsea ha ufficializzare il suo primo acquisto di questa sessione di mercato: si tratta dell'attaccante francese Christopher Nkunku, per il quale i Blues hanno pagato la clausola da 65 milioni di ...