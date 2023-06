Che Juve sarà? Veterani o giovani | ora si seguono Casadei e Weah Jr

(Di martedì 20 giugno 2023) Parlando alla Gazzetta dello Sport , George ha rivelato che gli piacerebbe vedere giocare il figlio in Italia., cresciuto nelleli del Psg dopo i primi passi nei New York Red Bulls, ha ...

sarà La sensazione èal momento non ci sia un progetto preciso, vistosi inseguono veterani come Milinkovic - Savic e si cercano giovani, come nel caso di Weah Jr. e Casadei . Si ...Si va verso un via libera, con il presidente del Napoliè apparso molto più morbido sul dare l'ok a Giuntoli,poi potrà trovare l'accordo con la Juventus . Danso per il dopo Kim, se parte ...... 'Pensoci sia tanto spazio per miglioramenti, a livello sia di clubdi leghe. Penso al marketing, alla pubblicità. In molti club italiani è sottosviluppato . Alcuni, per esempio Roma,, ...

Juve, la generazione Allegri porta 200 milioni in casa Corriere dello Sport

Call fissata in queste ore: Juve e Galatasaray tornano a parlare di mercato. La novità è che, oltre ai nomi di McKennie e Zaniolo, ma anche Boey (terzino destro, nella lista dei candidati per il post ...Allegri pensa a una linea a quattro, Manna attende offerte per Bremer: il club bianconero è pronto a ogni scenario. E i giovani si tengono pronti ...