Che cosa fa la gente tutto il giorno?

(Di martedì 20 giugno 2023) Vive. Pare essere questa la risposta implicita, frastagliata e dalle tante declinazioni che Peter Cameron dà nell’omonima raccolta di racconti. Dodici storie – molte delle quali pubblicate tra gli anni Ottanta e i Duemila – in cui l’autore racconta di altrettanti personaggi, colti in momenti di snodo, di crisi o cambiamento. Alcuni nascondono segreti, altri sono costretti a cambiare vita, altri ancora guardano con nostalgia a quello che è stato. Le relazioni, i rapporti umani fanno da collante, sono il centro delle storie e spesso il motivo dello sconquasso interiore. C’è un uomo che tiene nascosta in un armadio una cagnolina poiché la moglie è allergica e la donna crede invece che il marito abbia un’amante (“Lei è allergica ai cani e non permetterebbe di tenerne uno in casa. Allora io ho un cane segreto”), c’è una donna che torna dall’Africa e scopre di non avere più una casa, ...