ChatGpt | migliaia di account in vendita nel dark web

(Di martedì 20 giugno 2023) L'abilità dei criminali a mettere le mani sulle credenziali del chatbot rappresenta un pericolo per gli utenti, e non solo

Tra giugno 2022 e maggio 2023, più di 100.000 credenziali di account per accedere a ChatGPT, il chatbot di OpenAI, sono state trovate su mercati illegali del dark web. Un numero importante di credenzi ...ChatGPT sarà a bordo di oltre 900.000 Mercedes statunitensi. Lo hanno annunciato la casa automobilistica e Microsoft dopo aver stretto una partnership che porterà il noto software di intelligenza ...