Ilary Blasi è stata la protagonista indiscussa della trasmissione ma la figliale ha rubato le attenzioni catturando i flash e gli sguardi grazie al suo fascino ereditato dalla madre. Biondissima, in abito bianco dalla scollatura provocante, laha mostrato ...Tra gli spettatori inoltre non è passataa inosservata la pressenza in studio di Chanelo, la figlia di Ilary Blasi e Francesco, in compagnia del fidanzato Cristian Babalus.La sedicenne era accompagnata dal fidanzato Cristian ...

Chanel Totti “ospite” da Ilary Blasi con il fidanzato Cristian Babalus TGCOM

Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, che ha visto Marco Mazzoli di Radio 105 trionfare in finale, un'attenzione particolare è stata rivolta alla presenza di Chanel Totti ...È Marco Mazzoli il vincitore de L’isola dei famosi 2023. Il conduttore radiofonico de Lo Zoo di 105 dopo 64 giorni trascorsi sulla ...