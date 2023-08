Challenge | un copione tragico

... l'IMA Mediterranean Maxi Offshore; il Trofeo d'Altura del Mediterraneo; il Mediterranean ... Vincemmo lo stesso in reale ma perdemmo in tempo compensato, anche perché come dale ...... l'IMA Mediterranean Maxi Offshore; il Trofeo d'Altura del Mediterraneo; il Mediterranean ... Vincemmo lo stesso in reale ma perdemmo in tempo compensato, anche perché come dale ...... lIMA Mediterranean Maxi Offshore; il Trofeo dAltura del Mediterraneo; il Mediterranean ... Vincemmo lo stesso in reale ma perdemmo in tempo compensato, anche perche' come dale ...

Il solito Siviglia: batte ai rigori l’Independiente del Valle e si aggiudica la Club Challenge La Gazzetta dello Sport