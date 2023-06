Cessione Kim | individuato il sostituto | tifosi del Napoli increduli

Non sarà impresa semplice visto che nei prossimi giorni avverrà ladiMin Jae, il giocatore coreano che è stato un pilastro di questa stagione al punto da vincere il premio come miglior ...... soprattutto in difesa, dopo l'imminentedie ladi Oshimen potrebbe lasciare un gruzzolo molto importante per l'acquisto di nuovi giocatori. In ogni caso, il futuro di Oshimen ...Capitan Di Lorenzo , sempre solido e insostituibile per l'interpretazione del ruolo, e, vera ... arrivato con l'arduo compito di sostituire la colonna Koulibaly non ha fatto pesare ladel ...

Napoli, Kim vicino alla cessione: ecco il nome nuovo per la difesa Calcio News 24

Il calciomercato del Napoli porterà come primo affare la cessione di Kim MinJae: al suo posto è pronto il colpo austriaco. Calciomercato Napoli: Danso il sostituto di Kim. L’era Rudi… Leggi ...Allegri pensa a una linea a quattro, Manna attende offerte per Bremer: il club bianconero è pronto a ogni scenario. E i giovani si tengono pronti ...