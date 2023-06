Cessione Brozovic | croato vicino all’addio dall’Inter | Barcellona e Al-Nassr su di lui

(Di martedì 20 giugno 2023) Il calciomercato estivo delle big di Serie A inizia ad infiammarsi con quella che potrebbe essere una grandeper l’Inter, che starebbe già per salutare Edin Dzeko diretto verso il Fenerbahce. Dopo il bosniaco, a salutare i nerazzurri potrebbe essere il centrocampistaMarcelo, che starebbe scegliendo tra la Spagna e l’Arabia Saudita.al bivio: l’Inter saluta il suo regista Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista sportivo di Sportitalia ed esperto di calciomercato,starebbe valutando due proposte ben diverse tra di loro: la prima, quella del, che darebbe ancora aldell’Inter la possibilità di dire la sua nel calcio che conta, mentre la seconda, quella araba dell’Al-, ...

L'Al Nassr offre 15 milioni per Brozovic: la sua cessione favorirebbe ... numero-diez.com

Dopo otto anni di militanza nerazzurra, Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l’Inter proprio questa estate. Per il centrocampista croato si era già parlato di Barcellona, in un ipotetico scambio con Fra ...Tuttavia, la priorità dei nerazzurri sarebbe la cessione di Gosens e Brozovic così da accumulare il tesoretto necessario da reinvestire in entrata senza la necessita di dover sacrificare i top player ...