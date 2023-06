(Di martedì 20 giugno 2023) Leggi Anche Alluvione in Emilia - Romagna,e Nek volontari alla Protezione Civile di Forlimpopoli Un imponente progetto creato appositamente per l'occasione con il quale...

Leggi Anche Alluvione in Emilia - Romagna,e Nek volontari alla Protezione Civile di Forlimpopoli Un imponente progetto creato appositamente per l'occasione con il qualeomaggia la sua città e che, per una settimana, ...Il primo è l'assenza di Live Nation, che gestisce le carriere dal vivo di big della musica italiana come Vasco Rossi,, Tiziano Ferro e Marco Mengoni: occorre specificare, al ...Le luci e la musica del palco diilluminano per la prima volta i famosi archi del portico di San Luca (recentemente dichiarati Patrimonio Unesco). A sorpresa il cantautore arriva tra la gente nel momento dell'...

Folla notturna sotto i portici illuminati dall'installazione di Cesare Cremonini - VIDEO BolognaToday

Cesare Cremonini illumina gli archi del portico di San Luca a Bologna. Cesare Cremonini illumina gli archi del portico di San Luca a Bologna.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...