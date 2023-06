Cesare Casadei torna in Italia? Il capocannoniere dei Mondiali Under 20 è nel mirino di una big e il Chelsea ci pensa

(Di martedì 20 giugno 2023) Il ritorno in. Ma con la maglia del nemico giurato, la nemesi per eccellenza: quella della Juventus., grande protagonista ai20 in Argentina, conclusi con la bellezza di 7 gol segnati e il titolo diin tasca, potrebbe prestore in Serie A. Il centrocampista classe 2003 originario di Cervia e cresciuto nell’Inter, acquistato l’estate scorsa dalper 15 milioni di euro, è finito da qualche giorno neldi Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo del club bianconero. Che dopo un primo timido approccio ora starebbe facendo sul serio. La volontà della Juventus, dopo un’annata a dir poco complicata, è ormai chiara ed evidente. Anzi, acclarata: la società vuole svecchiare e ...

Così nel mirino della dirigenza sono finiti non solo, centrocampista del Chelsea, ma anche il figlio d'arte Timothy Weah, attaccante del Lilla e degli Stati Uniti. Juve più azzurra L'...Commenta per primo La Juventus fa sul serio per. Il centrocampista golden boy e capocannoniere dell'ultimo Mondiale Under 20 con l'Italia che si è arresa in finale all'Uruguay è sotto contratto con il Chelsea che lo acquistò ..., l'ex gioiellino del vivaio dell' Inter ceduto al Chelsea e spedito in prestito al Reading, è il grande protagonista della spedizione azzurra agli ordini del Ct Carmine Nunziata : con ...

Asse Torino-Londra: il Chelsea su Vlahovic, la Juve chiede Casadei La Gazzetta dello Sport

In quest'ottica due dei nomi più caldi degli ultimi giorni sono quelli di Cesare Casadei e Timothy Weah: l'azzurrino di proprietà del Chelsea è finito sui taccuini bianconeri dopo uno straordinario ...Protagonista indiscusso del Mondiale Under20, Cesare Casadei è pronto a sbarcare nuovamente in Italia: colpo da urlo ...