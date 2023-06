Certificati cancellati | le due mamme gay di Padova | Sono stata operata di tumore | se l’altra madre diventa invisibile che ne sarà della nostra Vittoria?

(Di martedì 20 giugno 2023) Vanessa e Cristina, dalla gioia all’incubo “Io l’ho partorita, mia moglie ha dato il Dna. Siamo solo due operaie, abbiamo pochi soldi, ma ci difenderemo. In Procura hanno dei sassi sul cuore".

Vanessa Finesso è appena stata operata di tumore. Ora sta bene, ma un domanda la tormenta: se le dovesse accadere qualcosa, cosa ne sarà della figlia Vittoria Vittoria è una bambina di 5 anni in cui ..."Sono stata appena operata per un tumore. Ora sto bene. Se mi accadesse qualcosa però cosa ne sarà di Vittoria Mi sembra di vivere un incubo. Fino a ieri nostra figlia aveva due mamme e da oggi ...

La Procura ha chiesto a Vanessa e alla moglie, Cristina Zambon, di rettificare l'atto di nascita appartenente alla figlia, attraverso la cancellazione del ...Questi bambini rimarranno orfani di una madre per decreto “La destra si è sentita minoranza nel Paese dopo le piazze arcobaleno che chiedevano gli stessi diritti per tutte e tutti. “La decisione della ...