Celle di Bulgheria | lido gratis per i ragazzi | l’iniziativa del Comune

(Di martedì 20 giugno 2023) Navetta e stabilimento balneare gratuito per ididi. È“Un’estate d’…mare” promossa per il terzo anno consecutivo daldidiin sinergia con il Piano di Zona S9. Per due settimane, dal 17 al 28 luglio, tutti ideldi età compresa tra i 12 e i 17 anni, potranno recarsi al mareutilizzando il servizio navettadi-Poderia-Policastro e usufruendo, sempre gratuitamente, di uno stabilimento balneare con spiaggia attrezzata situato sull’arenile deldi Santa Marina. “Dopo l’esperienza positiva avviata negli anni scorsi – spiega il sindaco Gino Marotta – abbiamo voluto ...

Ladri di nuovo in azione nel salernitano: i carabinieri nella notte hanno inseguito un furgone carico di attrezzature e mobili rubati da un'azienda di arredamenti didi, intercettandolo allo svincolo di Prignano Cilento. La denuncia I ladri, a quel punto, hanno abbandonato il mezzo, per poi fuggire nei terreni circostanti. Fermata ad Agropoli, ...I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, infatti, hanno recuperato un furgone carico di attrezzature e mobili trafugati da un'azienda di arredamenti didi. I carabinieri ...Ennesimo furto questa notte nel Cilento. Adiuna banda di malviventi ha sottratto il camion di un negozio di arredamenti. Nel mezzo erano custoditi diversi mobili e attrezzi per la falegnameria. Sono stati i cittadini, intorno ...

"Un'estate d'...mare": lidi gratis per i giovani di Celle di Bulgheria Info Cilento

StampaNavetta e stabilimento balneare gratuito per i ragazzi di Celle di Bulgheria. È l’iniziativa “Un’estate d’…mare” promossa per il terzo anno consecutivo dal Comune di Celle di Bulgheria in sinerg ...I ladri dopo i colpi si sono dati alla fuga braccati dei carabinieri. Questa mattina all’alba un uomo è stato intercettato e denunciato ad Agropoli ...