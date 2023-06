Ceccarelli | «Jacobs ha mostrato a tutti noi un orizzonte | gli infortuni fanno parte del gioco»

(Di martedì 20 giugno 2023) Il Messaggero intervista Samuele, lo sprinter toscano che ha conquistato il titolo nazionale davanti a Marcell Jabobs. Tocca aportare più in alto possibile i colori azzurri durante i Giochi europei (23-25 giugno). L’atleta azzurro ha vinto anche l’oro agli Euroindoor: «Il segreto è non pensarci. Mi concentro sull’allenamento solo quando sto al campo. So bene che l’attenzione mediatica è diversa da prima, ma cerco di comportarmi come se non fosse successo nulla».riesce a mantenere la calma anche nei momenti più difficili: «Cerco di affrontare questi grandi eventi con più freddezza possibile. Perché certe gare portano con sé tutta una serie di emozioni che possono influenzare la prestazione. Cerco di rimanere concentrato su quello che devo fare: ovvero stare attento a quei 3-4 dettagli provati in ...

AGI - A seguito dell'assenza di Marcellper motivi fisici, sarà il campione d'Europa dei 60 metri indoor Samuelea rappresentare l'Italia nei 100 metri dei Campionati europei a squadre che si svolgeranno dal 23 al 25 ...Avremo un'altra estate per accorgercene, magari aspettando le imprese delle frecce azzurre: da, sperando si riprenda, a Tortu,e gli altri. Certamente non bastano 1000 secondi per ...Siamo ancora a metà di questo 2023, ma abbiamo già un serio candidato al premio di "sportivo rivelazione dell'anno": Samuele. Dopo aver battuto Marcellagli Assoluti indoor di Ancona e averlo sconfitto - soprattutto - nella finale dei 60 metri agli Europei di Istanbul in cui ha vinto la medaglia d'oro ...

Questo weekend c'è grande attesa per la Prima Divisione dei Campionati Europei a squadre (ex Coppa Europa) 2023 di atletica leggera, che si disputerà a Chorzow da venerdì 23 a domenica 25 giugno all'i ...L'oro olimpico ed europeo in carica sarà assente per motivi fisici. A Chorzow, in Polonia, sarà il campione d'Europa dei 60 metri indoor a rappresentare l'Italia ...