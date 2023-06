Cava de’ Tirreni | convegno intitolato “Le Identità plurime di Cava”

(Di martedì 20 giugno 2023) Nell’ambito delle celebrazioni del 50° anniversario, l’Ente Sbandieratori Cavensi, in collaborazione con il Centro Studi per la Storia dide’ed il patrocinio del Comune dide’, ha organizzato il“Ledi, la Città, la Comunità, la Storia, il Folkore”, che si terrà venerdì prossimo, 23 giugno, alle ore 18.30, al Palazzo di Città. Dopo il saluti istituzionali del Sindaco Vincenzo Servalli e del Consigliere comunale con delega alla Cultura, Armando Lamberti, del presidente dell’Ente Sbandieratori Cavensi, Domenico Burza, del Presidente dell’Ente Montecastello, Mario Sparano e del Presidente dell’Associazione Sbandieratori, Trombonieri e ...

il Prefetto Russo farà un breve intervento in ricordo dei cittadini originari dei comuni di Angri, Castel San Giorgio, Cava de' Tirreni, Fisciano, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Giovanni XXIII - Cava de' Tirreni (SA), Beat Band - I. C. S. Valentino Torio (SA), 'La Mela di Odessa' - Accademia Musicale - Avellino. A presentare l'evento il giornalista Antonio Di Giovanni.