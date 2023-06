Caso Orlandi | i criminologi | “Nell’estate ’83 altissima concentrazione di ragazze scomparse nella stessa zona di Emanuela”

Di prossima uscita per Solferino l ' inchiesta scritta col magistrato Giancarlo Capaldo " La ragazza che sapeva troppo " Come ilEmanuelaè stato coperto in Vaticano per 40 ...La chat Tra le documentazioni prodotte da, i quattro fogli di una chat , risalente ai primi anni del pontificato di Francesco, in cui si parla deldi Emanuela. Tra gli interlocutori di ......per pura curiosità" alla vicenda di Emanuela. Di sua iniziativa ha quindi ripreso in mano un dossier che la polizia consegnò nel 1983 a Domenico Sica, il primo magistrato a occuparsi del,...

Due indagini, a piazzale Clodio e in Vaticano, che viaggiano parallele ma che potrebbero avere punti di contatto con attività istruttorie che potrebbe inevitabilmente intrecciarsi. Due uffici giudizia ...Non solo Emanuela Orlandi, tante altre sparizioni a Roma nello stesso periodo. A dirlo è uno studio condotto da due crimiinologi ...