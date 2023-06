Caso Amara | un anno e 3 mesi a Davigo per rivelazione di segreto d’ufficio sulla Loggia Ungheria

(Di martedì 20 giugno 2023) L’ex-magistrato simbolo del pool di Mani Pulite ed ex-componente del Csm, Piercamilloè stato condannato dal Tribunale di Brescia ad une tre(pena sospesa), perdinell’inchiestapresunta. La sentenza emessa oggi dai giudici di Brescia che si occupano per competenza territoriale dei reati compiuti dai magistrati milanesi, accoglie la richiesta della pubblica accusa che aveva chiesto la condanna diper aver preso direttamente dalle mani del pm milanese Paolo Storari – assolto in via definitiva al termine del processo abbreviato – i verbali segreti di Piero, in cui l’ex-consulente legale esterno di Eni aveva sostenuto ...

Il tribunale di Brescia ha condannato a un anno e 3 mesi mesi di reclusione l'ex componente del Csm Piercamillo Davigo accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in merito ai verbali di Pierosu una presunta Loggia Ungheria. Verbali che in pieno lockdown il pm milanese Paolo Storari gli aveva consegnato per autotutelarsi, a suo dire, di un freno messo alle indagini dai vertici del ...Le dichiarazioni furono rese dain cinque interrogatori, tra il 6 dicembre 2019 e l'11 gennaio 2020, nell'inchiesta sul cosiddetto 'falso complotto Eni', di cui Storari era uno dei titolari ...Il tribunale di Brescia ha condannato a un anno e 3 mesi mesi di reclusione l'ex componente del Csm Piercamillo Davigo accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in merito ai verbali di Pierosu una presunta Loggia Ungheria. Verbali che in pieno lockdown il pm milanese Paolo Storari gli aveva consegnato per autotutelarsi, a suo dire, di un freno messo alle indagini dai vertici del ...

Il magistrato ex componente del CSM Piercamillo Davigo, ora in pensione, è stato condannato a 1 anno e tre mesi oltre a 20mila euro di risarcimento. Lo ha deciso il Tribunale di Brescia nel processo p ...Le nuove anticipazioni di Terra Amara raccontano che Zuleyha e Yilmaz proveranno nuovamente a fuggire con i bambini. I due però non riusciranno neanche questa volta a raggiungere il loro obiettivo, ma ...