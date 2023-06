Caso Amara | Renzi | ' Davigo? Non divento giustizialista | spero smetta di esserlo lui' **

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu.(Adnkronos) - "L'ex giudice Piercamilloè stato condannato in primo grado a un anno e tre mesi. Non so se continuerà a fare la morale agli altri su La7 in vari talk-show. La sua condanna non mi farà diventaremaalmeno chedilui". Così Matteosu twitter.

Lo ha stabilito il tribunale di Brescia nel processo per rivelazione e utilizzazione di segreto sui verbali della Loggia ...l tribunale di Brescia ha condannato a un anno e 3 mesi mesi di reclusione l'ex componente del Csm Piercamillo Davigo accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in merito ai verbali di Pierosu una presunta Loggia Ungheria. Rieti, crollo a Sommati di Amatrice nel sisma con tre vittime: assolti i tre tecniciIl tribunale di Brescia ha condannato a un anno e 3 mesi mesi di reclusione l'ex componente del Csm Piercamillo Davigo accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in merito ai verbali di Pierosu una presunta Loggia Ungheria. Verbali che in pieno lockdown il pm milanese Paolo Storari gli aveva consegnato per autotutelarsi, a suo dire, di un freno messo alle indagini dai vertici del ...

Un anno e tre mesi di reclusione, più 20mila euro di risarcimento. Questa la condanna nei confronti di Piercamillo Davigo stabilita dal tribunale di Brescia. L'ex magistrato era accusato di rivelazion ...