Caso Amara | Piercamillo Davigo condannato a 15 mesi per rivelazione del segreto d' ufficio

Il tribunale di Brescia ha condannato a un anno e 3 mesi mesi di reclusione l'ex componente del Csm Piercamillo Davigo accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in merito ai verbali di Pierosu una presunta Loggia Ungheria. Verbali che in pieno lockdown il pm milanese Paolo Storari gli aveva consegnato per autotutelarsi, a suo dire, di un freno messo alle indagini dai vertici del ...Le dichiarazioni furono rese dain cinque interrogatori, tra il 6 dicembre 2019 e l'11 gennaio 2020, nell'inchiesta sul cosiddetto 'falso complotto Eni', di cui Storari era uno dei titolari ...... Piero, nei confronti del pm simbolo di Mani Pulite. All'imputato la corte ha riconosciuto le attenuanti generiche. Il dispositivo di sentenza, le cui motivazioni saranno note tra 30 giorni, è ...

