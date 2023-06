Caso Amara | difesa Davigo | ' va assolto | non ha offeso l' onore di Ardita'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 20 giugno 2023) Brescia, 20 giu. (Adnkronos) - "Piercamillonon ha compiuto nessuna violazione", non sussiste il danno per Sebastiano, parte civile nel processo bresciano ed ex componente del Csm, "per questo chiediamo l'assoluzione con la più ampia formula liberatoria". Lo sostiene nella sua arringa l'avvocato Domenico Pulitanò che, insieme al collega Francesco Borasi, difende l'ex componente del Csm per rivelazione di segreto d'ufficio nell'inchiesta sulla presunta loggia Ungheria. L'accusa è di aver preso dalle mani del pm milanese Paolo Storari i verbali segreti di Piero, in cui l'ex avvocato esterno di Eni ha svelato l'esistenza della presunta associazione massonica, di cui avrebbero fatto parte anche componenti del Consiglio superiore della magistratura tra cui. "Non una messa in stato di accusa" è ...