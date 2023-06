Caso Amara | Davigo condannato per rivelazione segreto d' ufficio su loggia Ungheria

(Di martedì 20 giugno 2023) ll tribunale di Brescia haa un anno e tre mesi (pena sospesa) Piercamillo, ex componente del Csm ed ex magistrato simbolo del pool di Mani Pulite perdid'...

Per i pm Francesco Milanesi e Donato Greco, Davigo avrebbe diffuso il contenuto dei verbali segretati di Piero"per meri fini privati", non per sbloccare le indagini, che ancora non erano state ...Le dichiarazioni furono rese dain cinque interrogatori, tra il 6 dicembre 2019 e l'11 gennaio 2020, nell'inchiesta sul cosiddetto 'falso complotto Eni', di cui Storari era uno dei titolari ...Il tribunale di Brescia ha condannato a un anno e 3 mesi mesi di reclusione l'ex componente del Csm Piercamillo Davigo accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in merito ai verbali di Pierosu una presunta Loggia Ungheria. Verbali che in pieno lockdown il pm milanese Paolo Storari gli aveva consegnato per autotutelarsi, a suo dire, di un freno messo alle indagini dai vertici del ...

Caso Amara, Piercamillo Davigo condannato a 1 anno e tre mesi per rivelazione di segreto d'ufficio

