Casellati incontra Cna | riforme istituzionali per assicurare stabilità Governo e ampio coinvolgimento forze sociali

(Di martedì 20 giugno 2023) ROMA – Il Ministro per lee la semplificazione normativa Elisabetta Albertiha ricevuto oggi il Segretario Generale della CNA Otello Gregorini sul tema delle. Gregorini ha indicato una serie di obiettivi nell’ottica delle imprese in merito al processo di riforma: garantire ladi, mantenere l’equilibrio nei rapporti tra esecutivo e Parlamento,il piùdelle. Su quest’ultimo punto, il Segretario generale della CNA ha sottolineato la necessità di misurare il peso della rappresentanza riconoscendo un ruolo qualificato ai soggetti più rappresentativi. CNA guarda con grande ...

...che il governo prosegua nello sforzo di dialogo con le opposizioni per arrivare al più largo consenso possibile" e aggiunge "apprezziamo le iniziative messe in campo dal ministroe dal ......00 - Attività di Governo - Elisabetta- Il Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Elisabettale associazioni Abi, Ance, Confartigianato, ......00 - Attività di Governo - Elisabetta- Il Ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Elisabettale associazioni Abi, Ance, Confartigianato, ...

Il Ministro Casellati incontra la CNA sulle riforme istituzionali CNA

ROMA - Il Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Alberti Casellati ha ricevuto oggi il Segretario Generale della ..."Auspico che le riforme istituzionali garantiscano stabilità di governo, condizione indispensabile per consentire alle imprese di programmare i propri investimenti, e un corretto equilibrio tra poteri ...