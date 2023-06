Casal Palocco | nuova testimone | una giovane era a bordo della Lamborghini prima dello schianto

Novità sul caso dell'incidente dia Roma, nel quale ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti. A bordo della Lamborghini guidata dagli youtuber The Borderline c'era anche Gaia Nota, una ventenne salita in auto proprio ...C'è una supertestimone che potrebbe fare chiarezza su quanto accaduto nell' incidente diin cui è morto il piccolo Manuel Proietti. Si tratta di una ragazza di 20 anni, Gaia Nota, e al momento dello schianto si trovava a bordo della Lamborghini Urus insieme ai quattro ...Incidente, c'è una supertestimone: 'Salita sulla Lamborghini un chilometro prima dello schianto' Kata scomparsa, per il papà è stata rapita al posto di un'altra bambina La lite in cella,...

Incidente Casal Palocco, i TheBorderline sulla Lamborghini inseguivano un modello di business Domani

Si tratta di un'amica di Matteo Di Pietro e degli altri, estranea al mondo dei social. Per questa ragione, la sua testimonianza è ritenuta attendibile dai Carabinieri. Migranti in fondo al mare, altri ...Gli youtuber a bordo del suv Lamborghini affittato per una challenge subito dopo l’incidente con la Smart avvenuto a Casal Palocco, a Roma, in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni, avrebbero ...