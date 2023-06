Carlotta Rossi | chi è la figlia “segreta” di Bud Spencer | “Mi ha pagato tutto”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 20 giugno 2023), una producer italiana di 46 anni che vive a Londra ha intrapreso un percorso giudiziario per ottenere il riconoscimento di paternità da parte di colui che sostiene essere il suo padre biologico: Bud, laal secolo di Carlo Pedersoli La donna èdi Giovanna Michelina, scomparsa nel 2015, che negli anni ’70 – mentre lui era già sposato – avrebbe avuto una storia d’amore con Pedersoli dalla quale sarebbe nata proprio, che del presunto padre porta il nome ma non il cognome. La madre diavrebbe sempre chiesto alladi non avanzare alcuna rivendicazione ma ora, dice la donna «mi sento affrancata dalla promessa fatta a mia madre». E infatti nell’atto di citazione ha ...