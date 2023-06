Carlos Ghosn - L' ex numero uno denuncia la Nissan | Voglio un miliardo di dollari

(Di martedì 20 giugno 2023)torna di nuovo alla carica e porta in tribunale la: il 18 maggio scorso, secondo indiscrezioni di Bloomberg e Reuters, l'ex dirigente avrebbe infatti presentato unaper ottenere un risarcimento da 1di(910 milioni di euro al cambio attuale) per i danni alla sua reputazione e al suo patrimonio. L'atto, spiegano le agenzie, sarebbe stato depositato presso un tribunale libanese. La contro-ha sempre respinto tutte le accuse (relative a irregolarità finanziarie, fiscali e ad altre malversazioni) che nel 2018 portarono al suo arresto in Giappone e, dopo la sua rocambolesca e misteriosa fuga in Libano, si è più volte scagliato contro la Casa di Yokohama, colpevole, a sua detta, di aver ordito un ...

torna di nuovo alla carica e porta in tribunale la Nissan : il 18 maggio scorso, secondo indiscrezioni di Bloomberg e Reuters, l'ex dirigente avrebbe infatti presentato una denuncia per ...nel 2019 è fuggito in Libano dal Giappone, dove era agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio accusato di frodi a danno dei conti della casa automobilistica, l'ex numero 1 di Nissan Motor ed ex ceo di Renault, a capo dell'Alleanza tra i due gruppi, ha citato in giudizio la casa automobilistica giapponese e persone collegate per averlo ...Nel 2000 quest'auto divenne molto performante ma- all'epoca Amministratore delegato Nissan - decise di tagliare il programma sportivo offrendo così una prima vittoria facile all'Audi. ...

Carlos Ghosn fa causa a Nissan e chiede un risarcimento da 1 ... Il Sole 24 ORE

Il manager, scappato in Libano, ha depositato una denuncia per ottenere un indennizzo dalla Casa di Yokohama: "Danni a reputazione e patrimonio" ...Ghosn nel 2019 è fuggito in Libano dal Giappone, dove era agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio accusato di frodi a danno dei conti della casa automobilistica ...