Carlos Alcaraz torna sul Roland Garros | “Ecco perché ho perso”

(Di martedì 20 giugno 2023) Un gran peccato per tutti gli appassionati del tennis internazionale che si sono visti privati di un match straordinario che avrebbe potuto far impazzire davvero ogni fan. La semifinale dei2023 trae Novak Djokovic poteva essere uno dei match più belli dell’anno, ma i problemi fisici riscontrati dall’iberico all’alba del terzo set hanno spianato la via al serbo (poi vincitore del torneo maschile in finale contro Casper Ruud) verso l’assoluto dominio. Un gran dispiacere per il giovane iberico che recentemente ère a parlare di questo incontro rassicurando tutti sulla sua attuale situazione fisica. Le dichiarazioni disulla sconfitta nella semifinale delcontro Novak ...

Il 20enne di Murcia: Contro Djokovic sull'erba ho minori chance, ma dopo i crampi di Parigi mi son ripreso alla grande.Carlos Alcaraz è pronto per una nuova sfida. Dopo aver dovuto accettare la sconfitta nella semifinale del Roland Garros 2023 per mano di Novak Djokovic, per il problema dei crampi, il funambolico spag ...