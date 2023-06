Carlo Villano nuovo vescovo di Pozzuoli-Ischia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 giugno 2023) Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale delle diocesi die dipresentata da monsignor Gennaro Pascarella e ha nominatodelle due diocesi, unendole nuovamente in persona Episcopi, monsignor, trasferendolo dalla Sede titolare di Sorres e dall’ufficio diAusiliare di. Lo rende noto un Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede. Monsignore’ nato il 25 agosto 1969 ad Aversa (Caserta), nell’omonima Diocesi. Dopo aver svolto gli studi di Filosofia e Teologia presso il Pontificio Seminario Campano Interregionale Posillipo di Napoli, e’ stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1995 per la medesima Diocesi. Ha conseguito la Licenza in Teologia Morale ...