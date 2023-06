Caos in Serie B | il Brescia presenta domanda d’iscrizione dopo la retrocessione

(Di martedì 20 giugno 2023) Ilè reduce dalla drammaticainlo spareggio playout contro il Cosenza e il presidente Cellino continua a chiedere la riammissione inB. “Calcio comunica che, in data odierna, ha provveduto are ladi iscrizione al Campionato Lega Nazionale ProfessionistiB 2023/2024?, è il messaggio attraverso una nota. Scade oggi, martedì 20 giugno, alle ore 23:59, il termine perre tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimi campionati. Secondo le ultime notizie ilpunterebbe ad una riammissioneaver ingaggiato una battaglia contro la Reggina, con riferimento alla ristrutturazione del ...

... per le due lombarde il problema è più serio visto che il Turina e il Rigamonti - Ceppi non sono a norma e necessitano di urgenti adeguamenti per essere aperti a match diB. Di conseguenza sia ...Prepariamo lo sguardo, allora, perché lache si sta girando a New York sta svelando il suo lato fashion, ed è stravagante alla potenza. Undi forme, colori e proporzioni formato abiti ...... affrontate unadi missioni in totale libertà e diventa la prossima superstar della rete. Doppi problemi, doppio divertimento: le nostre Sorelle sono tornate per causare il doppio del. La ...

Serie B, che caos: squadre senza stadio e due indicano stesso impianto alternativo ItaSportPress

Il Brescia ha presentato domanda di iscrizione in Serie B: il presidente Cellino continua la battaglia contro la Reggina ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...