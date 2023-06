Cannabis light | verso il divieto per i minorenni | stop alla pubblicità | spuntano le etichette di avvertimento sui rischi

(Di martedì 20 giugno 2023) C’è anche una stretta sulle sigarette elettroniche e sullanegli emendamentilegge delega fiscale depositati dal governo oggi, martedì 20 giugno, in commissione FinanzeCamera. Per quanto riguarda la, l’esecutivo di Giorgia Meloni propone l’introduzione di un nuovo sistema di tassazione e di un nuovo regime autorizzativo, gestito dall’Agenzia delle dogane, per la commercializzazione e ildi vendita ai. In particolare, il governo prevede di istituire «un regime di tassazione delle parti della canapa coltivata» che vengono usate in «prodotti da fumo o da inalazione», assimilandone di fatto il regime fiscale a quello delle sigarette. La commercializzazione, precisa l’emendamento, potrà avvenire ...

Il governo vara la stretta sulla. Con un nuovo emendamento l'esecutivo regola ulteriormente la vendita di prodotti a basso contenuto di principio attivo. La tassazione sarà simile a quella delle sigarette e i ...AGI - Nuove regole più stringenti in vista per la vendita della. È in arrivo una tassazione delle parti della canapa coltivata commerciali assimilata a quella ai prodotti da fumo. Lo prevede un emendamento del governo alla delega fiscale, in ...Stretta del governo sulla: tassazione come per le sigarette, introduzione di un regime autorizzatorio da parte dell'Agenzia delle dogane per la commercializzazione e divieto di vendita agli under18. Sono alcune ...

Stretta sulla cannabis light, vietata la vendita ai minorenni Agenzia ANSA

Le misure previste da un emendamento del governo alla delega fiscale depositato in commissione Finanze alla Camera. Il governo stringe sulla cannabis light: tassazione come per le sigarette, introduzi ...Arriva la stretta alla vendita della cannabis legale. In un emendamento del governo alla delega fiscale, in esame in commissione Finanze alla Camera, si ...