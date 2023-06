(Di martedì 20 giugno 2023) Di sicuro non è così, ma persiamo abituati in questo paese la faccenda sembra “a orologeria”. Proprio mentre la Camera apriva la discussione sulla proposta di legge

... Matteo Piantedosi , ha chiesto al tribunale diil nome della 'seconda mamma', quella ...giustificare la circolare con cui per l'appunto chiedeva ai prefetti di vigilare sulla......agisce in maniera sistematica peri diritti dei nostri figli". E mentre il sindaco di Padova, Sergio Giordani, si dice "convinto delle scelte fatte", spiegando che ledei ......in maniera sistematica peri diritti dei nostri figli'. E mentre il sindaco di Padova, Sergio Giordani, si dice ' sereno e convinto delle scelte fatte', spiegando che ledei ...

Cancellare le trascrizioni dei figli di due mamme come a Padova è controproducente Il Foglio

In una situazione di generale incertezza andrebbe valutata l’idea di un “condono tombale”: tirare una riga sul pregresso, non andare a riaprire situazioni ormai consolidate, lasciare come sono gli att ...Il costituzionalista Salvatore Curreri, in un’intervista a Fanpage.it, spiega quali effetti avrebbe l’approvazione della legge sulla Gpa reato universale: “Le coppie eterosessuali che ricorrono alla G ...