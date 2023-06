Campionato Primavera 2022 2023 | le pagelle a ogni squadra

Leggi su 11contro11

(Di martedì 20 giugno 2023) Terminato ilsi può valutare il percorso diclub, in base all’obiettivo, al posizionamento e alla forza della compagine. Ecco allora ledeltra sorprese, certezze e delusioni. La redazione di 11contro11 ci tiene a sottolineare come i ragazzi protagonisti di questa stagione, essendo molto giovani e con ampi margini di crescita, non devono essere criticati aspramente ma costruttivamente, con la speranza di vederli calpestare, il prima possibile, il palcoscenico della Serie A.: le prime Ilci viene in aiuto a definire quelle che possiamo intendere come ...