(Di martedì 20 giugno 2023) Napoli, 20 giu. - (Adnkronos) - Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, è stata eseguita da Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri nei confronti di tre persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati diconsumata e tentata, aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan ?camorristico ?Amato-Pagano.? Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, i tre destinatari dell'ordinanza avrebbero minacciato undi Melito ?(Napoli) ?per ottenere il versamento di somme di denaro per l'aggiudicazione all'di due.? ?

... ndr) in tanti a Casale ci hanno ringraziato e sono aumentate le denunce per". In questa ... qui, accanto alle storiche famiglie dii cui membri abitano in ville hollywoodiane e ...L'uomo è indagato peraggravata dalle finalità mafiose, commessa insieme ad altri tre sodali lo scorso marzo in un bar di Arzano.Il provvedimento, richiesto dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e firmato dal gip, si inquadrerebbe in una vicenda legata ad un tentativo dicommesso proprio nel quartiere ...

Camorra: estorsione a imprenditore per comprare immobili all’asta, 3 arresti La Sicilia

Napoli, 20 giu. – (Adnkronos) – Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, è stata eseguita da Polizia di S ...Camaleontica, tentacolare, infestante: la camorra è così. Tende a confondersi con il mondo della cosiddetta società civile, prova a infiltrarsi ovunque ci sia ...