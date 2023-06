Camorra | estorsione a imprenditore per comprare immobili all’asta | 3 arresti

(Di martedì 20 giugno 2023) Napoli, 20 giu. – (Adnkronos) – Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Direzione distrettuale antimafia partenopea, è stata eseguita da Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri nei confronti di tre persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati diconsumata e tentata, aggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan ‘camorristico ‘Amato-Pagano.’ Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, i tre destinatari dell’ordinanza avrebbero minacciato undi Melito ‘(Napoli) ‘per ottenere il versamento di somme di denaro per l’aggiudicazionedi due.’ ‘ L'articolo CalcioWeb.

... ndr) in tanti a Casale ci hanno ringraziato e sono aumentate le denunce per". In questa ... qui, accanto alle storiche famiglie dii cui membri abitano in ville hollywoodiane e ...L'uomo è indagato peraggravata dalle finalità mafiose, commessa insieme ad altri tre sodali lo scorso marzo in un bar di Arzano.Il provvedimento, richiesto dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli e firmato dal gip, si inquadrerebbe in una vicenda legata ad un tentativo dicommesso proprio nel quartiere ...

C'era il clan Amato Pagano dietro il tentativo di condizionare il regolare svolgimento delle aste immobiliari, un chiaro tentativo di riciclare il denaro sporco, provento dei traffici illeciti.