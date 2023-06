Camion in fiamme in galleria | chiusa e poi riaperta A16 | autista salvo per miracolo

(Di martedì 20 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn mezzo pesante inall’interno di unadell’A16 Napoli-Canosa ha determinato gravi ripercussioni alla circolazione con la chiusura dell’autostrada in direzione Napoli. L’incidente si è verificato in unatra i caselli irpini di Vallata e Grottaminarda. L’è riuscito a mettersi in. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polstrada e numerosi mezzi dei Vigili del Fuoco. La decisione di chiudere la carreggiata, e devire il traffico sulla Statale 90 delle Puglie, è stata disposta per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in soicurezza. Soltanto nella tarda mattina, la situazione è tornata alla normalità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

