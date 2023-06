Cambia il futuro di Baroni al Lecce | la notizia è davvero sorprendente

(Di martedì 20 giugno 2023) La squadra salentina vanta il primato di squadra più giovane della Serie A, oltre che a quello di monte ingaggi più basso dell’intero campionato. A Marco, tecnico del, non è bastato centrare una salvezza che stava diventando molto complicata. La squadra salentina ha deciso di liquidare il suo allenatore con un sms. Questo è ciò che ha riportato La Gazzetta dello Sport, con il quotidiano rosa che riporta di un mancato incontro tra l’allenatore e Pantaleo Corvino.verso l’Hellas Veronaavrebbe già in mano un’offerta di un biennale proveniente dall’Hellas Verona, squadra che si è salvata al photofinish nello spareggio contro lo Spezia. Il tecnico avrebbe quindi l’occasione di poter continuare a allenare in Serie A. Panchina-ANSA- ...

Mercato: il futuro di Obradovic, Pesaro cerca, Bilan cambia strada BPD - Backdoorpodcast

ROMA - Si accendono sempre più i motori del calciomercato: prime trattative già arrivate in porto, per altre manca solo il nero su bianco degli accordi ufficiali, ma tutta la Serie A si sta mobilitand ...A 16 anni dal debutto della prima generazione Volkswagen Tiguan è pronta per stupire ancora il pubblico: tutti i dettagli del nuovo modello ...