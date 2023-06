Calciomercato | Verratti torna in Italia? ' 2 - 3 settimane per capire'

(Di martedì 20 giugno 2023) "lascia il Psg? Il mercato è appena iniziato, non facciamo casino... Qualsiasi cosa dovessi dire sui miei ragazzi creerebbe caos, quindi per evitare problemi non dirò niente". Così l'avvocat ...

Così l'avvocat Rafaela Pimenta, a margine della cerimonia di presentazione del 21° Golden Boy, in merito al prossimoche potrebbe portare Marcolontano dal Psg dopo 11 anni. "...Così l'avvocat Rafaela Pimenta, a margine della cerimonia di presentazione del 21° Golden Boy, in merito al prossimoche potrebbe portare Marcolontano dal Psg dopo 11 anni. "..."Marcoin Italia Gioca per la nazionale, più italiano di così.... Adesso è in vacanza e non pensiamo al suo futuro, poi vedremo". Quando si ricomincia con il, l'avvocato Rafaela ...

Pimenta: "Verratti 2-3 settimane per capire il suo futuro" Sky Sport

Rafaela Pimenta, agente di Marco Verratti, sul possibile approdo in Arabia Saudita del centrocampista del Paris Saint-Germain ..."Marco Verratti in Italia Gioca per la nazionale, più italiano di così.... Adesso è in vacanza e non pensiamo al suo futuro, poi vedremo". Quando si ricomincia con il calciomercato, l'avvocato ...