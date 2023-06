Calciomercato Serie A | Lucca | Gabbiadini e Bellanova cambiano maglia

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 20 giugno 2023) Le dirigenze inA iniziano a muoversi sul frontecon l’obiettivo di costruire squadre all’altezza per la prossima stagione. Tutti a caccia del Napoli, reduce dalla vittoria dello scudetto e dalla presentazione del nuovo allenatore Rudi Garcia. Le principali candidate sono Inter, Milan e Juventus, poi Lazio, Roma e Atalanta. E’ bagarre anche per le altre posizioni in Europa e Conference, poi la grande lotta per evitare la retrocessione. Le ultime ore sono state caldissime sul frontee tanti calciatori sono con la valigia in mano. Foto di Matteo Bazzi / AnsaLe trattative diBROZOVIC – Sono in corso valutazioni sul futuro del centrocampista dell’Inter. L’Al Nassr ha messo sul piatto 15 milioni di euro, più un’offerta importantissima al calciatore. I nerazzurri hanno già ...