Calciomercato Napoli | Partenope corre dalla Dea | la situazione

(Di martedì 20 giugno 2023) La mitologia e i racconti che si fondono insieme nella prossima stagione estiva delle trattative. La conturbante, prettamente legata alle origini napoletane, che andrà a fare visita alla famosa principessa Atalanta in un possibile scenario che potrebbe portare all’ombra del Vesuvio almeno un acquisto su tre nomi entrati nell’orbita dei campioni d’Italia. Ildelsi è fortemente focalizzato sui gioielli messi in vetrina dai bergamaschi guidati da Gian Piero Gasperini che, in questa stagione sportiva di Serie A, si sono guadagnati l’accesso alla prossima Europa League. Ecco quali sono i profili schizzati in cima alla lista degli azzurri., spesa in casa dell’Atalanta? Piacciono tre calciatori Ilpotrebbe passare al 4-3-3 dopo ...

...con le valigie in mano fino all'ultimo giorno della scorsa sessione estiva di. Senza ...e Milano protagonisti del sondaggio che riguarda i migliori difensori della stagione. Capitan ...Commenta per primo La prossima edizione della Supercoppa italiana avrà un nuovo format, ci si giocherà la vittoria del titolo tramite le Final Four., Inter, Lazio e Fiorentina saranno impegnate nella competizione in Arabia Saudita e Rudi Garcia dovrà fare i conti con due assenze importanti . Infatti, nello stesso periodo andrà in scena la ...Commenta per primo Si è presentato un Rudi Garcia determinato e ambizioso per la panchina del. Il nuovo tecnico azzurro adesso si prepara per mantenere ancora grande questa squadra. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, sono tre i nomi fatti da Garcia per il mercato estivo. ...

Moggi: 'Vi do una bomba su Napoli e Juventus' AreaNapoli.it

Il noto giornalista romano ha commentato l'arrivo a Napoli di Rudi Garcia: 'E' un uomo vero, io scommetterei su di lui'.Di conseguenza, il calciomercato del Napoli avrà come priorità assoluta quella di trovare un sostituto all’altezza dell’attuale leader difensivo. A tal proposito, il nuovo allenatore Rudi Garcia ...