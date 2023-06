Calciomercato Milan – Thuram | una settimana per decidere | il punto

Ha un grandissimo potenziale, speriamo chee Napoli possano essere delle ipotesi , vediamo ... Piace anche in Italia e ilitaliano sarà importante'. FOTOGALLERY ©Ansa Continua ...: da Marcus Thuram a Chukwuemeka, Frattesi e le pista Reijnders - Skhiri Fronte. Prosegue il pressing per Marcus Thuram: sull'ex attaccante del Borussia Mö...Ilguarda alper rinforzarsi in vista della prossima stagione: tra gli obiettivi di Pioli c'è Chukwueze, il gioiellino ...

Thuram Milan: cosa filtra sul futuro dell'attaccante francese Milan News 24

La sessione di calciomercato estiva sta per cominciare e l’Inter è pronto a fare faville per regalare a Simone Inzaghi diversi giocatori per rinforzare la propria rosa. L’amministratore delegato Giuse ...L'Inter non riscatterà Raoul Bellanova. Il classe '00 viaggia ormai spedito verso il Torino: club pronto a chiudere a 7 milioni più bonus ...