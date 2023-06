Calciomercato Juventus | riscattato Milik | le cifre dell’affare

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 20 giugno 2023) La notizia era nell'aria da diversi giorni, sembrava solo una formalità e tale si è rivelata. Arkadiuszsarà ancora un calciatore dellaanche per la prossima stagione. Il bomber polacco ha giocato la stagione appena conclusa in prestito dal Marsiglia, i bianconeri hanno deciso di esercitare il riscatto per una cifra tutto sommato abbordabile. L'accordo per il riscatto è sulla base di 6 milioni più uno di bonus. Manca solo l'ufficialità che, probabilmente, verrà data nella giornata di domani., utilizzato come centravanti di riserva, ha trovato più spazio del previsto a causa delle defezioni di Vlahovic dimostrandosi un attaccante affidabile in grado di segnare 7 gol e fornire 1 assist nella sua prima stagione alla.