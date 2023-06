Calciomercato Inter | Frattesi sempre più vicino

Leggi su calcionews24

(Di martedì 20 giugno 2023)piùl’arrivo di Davidedal Sassuolo: prima però bisogna vendere Come riporta Il Messaggero, Davidepiùa diventare un nuovo giocatore dell’. La società ha infatti bruciato la concorrenza e si prepara all’ultimo passo per aggiudicarsi il centrocampista neroverde. I nerazzurri aspettano l’addio di Brozovic per 25 milioni di euro: il croato può andare in Arabia Saudita. Con questi soldi e con la cessione di Gosens, c’è l’esse dell’Union Berlin e si può chiudere a 15 milioni, la squadra di Inzaghi potranno reinvestire sul centrocampista. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM