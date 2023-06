Calciomercato Inter | Barella piace in Premier League | la situazione

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 20 giugno 2023) Passano i giorni e proseguono gli intrecci di. In particolare al centro del mercato in uscita dell’sembrerebbe esserci finito un altro big. Infatti, secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, mezzasarebbeessata ad acquistare Nicolò. Autore dell’ennesima stagione maiuscola, pian piano il numero 23 di Simone Inzaghi si sta affermando come uno dei top nel suo ruolo in Europa. La posizione dei nerazzurri a riguardo resta tuttavia chiara: a meno di chiara richiesta del giocatore, il centrocampista italiano non si muoverà da Milano. Nicolo?, centrocampista, Liverpool e Newcastle suTra le squadre ...