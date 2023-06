Calciomercato Fiorentina | interesse Retegui

Leggi su 11contro11

(Di martedì 20 giugno 2023) Dopo una stagione tutto sommato positiva, nonostante le sconfitte nelle finali di Coppa Italia e Conference League, in tema dilaha intenzione di rivoluzionare la propria rosa e in questi giorni sta prendendo spazio l’per MateodellaperMateo Rategui, giocatore argentino classe 1999 e attaccante del Tigre dal 2022, è stato convocato da Mancini nella Nazionale dove gioca con il ruolo di attaccante. Con gli Azzurri non è passato inosservato. Infatti,ha segnato, al suo debutto e da titolare, un gol nel match contro l’Inghilterra per le qualificazioni Euro 2024. Insomma, un profilo sicuramente interessante per molte squadre italiane ...