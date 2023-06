Calciomercato | Chelsea Ufficiale l' arrivo di Nkunku

(Di martedì 20 giugno 2023) Il francese, 25enne, arriva dal Lipsia: ha firmato per sei stagioni. LONDRA (INGHILTERRA) - Ilha reso noto di aver ufficialmente acquistato il difensore Christopher. Il francese, proveniente dal Lipsia, ha firmato un contratto che lo lega per sei anni al club londinese. "Il 25enne, c

Prima un urlo liberatorio, quindi l'abbraccio coi compagni di squadra fino a quando l'attaccante in odore di(avrebbe già firmato un pre accordo per 60 milioni) si china e prende un ...Commenta per primo Ill'aveva bloccato già da tempo anticipando la concorrenza, in questi minuti è arrivata l'ufficialità: Christopher Nkunku è un nuovo giocatore dei Blues. Contratto di sei anni fino al 2029, al ...Lo sbarcò a Milano avvenne infatti nell'estate 2021, dopo la cessione di Lukaku alper 115 milioni di euro. Edin Dzeko con la Coppa Italia (LaPresse) -.itIn maglia nerazzurra ha ...

Chelsea, UFFICIALE Nkunku: dettagli e cifre dell'affare | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...La società ha pubblicato la nota sul proprio sito e ora l'attaccante ex Lipsia è pronto a iniziare la nuova avventura in Premier League ...