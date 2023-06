Calcio | Simone Inzaghi in videocollegamento con allievi Master Uefa Pro

(Di martedì 20 giugno 2023)ha parlato delle proprie esperienze in panchina e delle sue idee tattiche. FIRENZE - Dopo aver alzato in questo 2023 la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, è andato ad un passo dal trionfo in Champions League, sconfitto soltanto in finale dal Manchester City: l'allenatore dell'Inter, Simo

... Andrea Barzagli e Daniele De Rossi, oltre all'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, e al match analyst della Nazionale italiana,Contran. Presente anche il match analyst della stessa ...Continua senza sosta la campagna acquisti del SanMartinoColle che è arrivata a quota 12: una ... Giulio Dalle Crode (difensore), Luca Dan (difensore), Thomas Favero (centrocampista),...La nota azzurrogranata: La Vadeseè lieta di annunciare il rinnovo della collaborazione sportiva per la stagione sportiva 23/24. Mister Saltarelli avrà ancora con se i difensoriD'Anna (classe 1988), Gabriele Incorvaia (...

SIMONE INZAGHI IN CATTEDRA AL MASTER UEFA: "FELICE DI QUESTO CONFRONTO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Inzaghi ha parlato delle proprie esperienze in panchina e delle sue idee tattiche.FIRENZE (ITALPRESS) - Dopo aver alzato in questo 2023 la ...(Adnkronos) – Dopo aver alzato in questo 2023 la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, è andato ad un passo dal trionfo in Champions League, sconfitto soltanto in finale dal Manchester City: ...