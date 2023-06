Commenta perTutti tentati dall'Arabia. O quasi. Gli sceicchi hanno acceso i riflettori sull'Inter, e dopo ... a 31 anni vuole rimanere nelche conta, Stefan è convinto di poter essere ...Il Chelsea ha ufficializzare il suoacquisto di questa sessione di mercato: si tratta dell'attaccante francese Christopher Nkunku, per il quale i Blues hanno pagato la clausola da 65 milioni di euro in favore della sua ormai ex ......di tifosi riempiono il WiZink Center nel centro di Madrid per festeggiare insieme ai giocatori della nazionale spagnola diche salgono sul palco dopo aver vinto la Nations League, il...

Calcio: primo colpo Chelsea, dal Lipsia ecco Nkunku - Calcio Agenzia ANSA

Il Chelsea ha ufficializzare il suo primo acquisto di questa sessione di mercato: si tratta dell'attaccante francese Christopher Nkunku, per il quale i Blues hanno pagato la clausola da 65 milioni di ...Dopo il braccio di ferro sulle offerte definite “vergognose” dal presidente Fifa, la Rai acquisisce i diritti di trasmissione per il Mondiale femminile e chiude la pratica: 15 partite per proseguire i ...