Calcio | Pimenta | ' parlerò con l' Inter di Mkhitaryan | Haaland non si muove dal City'

(Di martedì 20 giugno 2023) Torino, 20 giu. - (Adnkronos) - "Ha ancora un anno di contratto con l', ma ovviamente parleremo con la società per capire il progetto sul giocatore. Ora lo lasciamo tranquillo, poi sicuramente busserò alla porta dei nerazzurri". Così l'agente Rafaelain merito alla situazione del suo assistito Henrikh. Samardzic dell'Udinese? "Per me è un fenomeno. Ha un grandissimo potenziale, speriamo che Milan e Napoli possano essere delle ipotesi, vediamo come andrà", aggiunge, a margine della presentazione del Golden Boy, prima di parlare del mercato estero: "ha dato il suo contributo nel Treble del, tutto il resto, tra cui il Pallone d'Oro in cui speriamo, sarebbe un di più. Erling resterà a Manchester. Non so se Arda Guler sarà un nome del mercato, ma ...

Rafaela ha parlato a margine della premiazione del Golden Boy del recente fenomeno Arabia Saudita. "Più calcio c'è, meglio è. I tifosi vogliono vedere un ..." Tra i tanti obiettivi di mercato del Napoli c'è anche Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese. L'avvocato Rafaela ha parlato in occasione della premiazione. "Il calcio di oggi è dinamico. Io comunque a Milano sono felice, sono orgoglioso quando guido verso ... Con Mino Raiola e Rafaela, i suoi vecchi agenti, c'era un patto pre-Mondiali per far ..."

Torino, 20 giu. – (Adnkronos) – "Paul sta lavorando tanto, so che lo seguite sui social media, non ha fatto un giorno di vacanza. Torna il 2 e sarà a disposizione della Juve. Non gli pesa non aver fatto ..."