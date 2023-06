Calcio | Napoli Garcia Accoglienza calorosa | grande energia

(Di martedì 20 giugno 2023) "Ringrazio i tifosi, ora è tempo di mettersi al lavoro".- "Ringrazio i tifosi napoletani per lae per l'trasmessa. Ora è tempo di mettersi al lavoro per continuare a crescere e per provare a realizzare grandi cose insieme. Forza". Così, su Twitter, Rudi Ga

... Alessandro Barbano commenta la conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia al. ... il suo modo tattico, tecnico, motivazionale ed etico di intendere il, con dettagli e metafore che ...... ma per ora non ci sono trattative in ballo SSCfootball president Aurelio De Laurentiis and ... Rivera ha dichiarato di aver messo su una squadra di imprenditori pronti ad investire nele ...Sono sempre più frequenti le offerte 'monstre' da parte dell'Arabia Saudita nei confronti dei campioni cieuropei. L'Al Hilal ha chiesto al Chelsea l'exKoulibaly: pronto un contratto ...

Bergomi contro i tifosi napoletani: "Mi arrendo al paraculismo. Siete la contraddizione di voi stessi" napolipiu.com

Koulibaly addio, o quasi. A meno di improvvisi cambi di rotta, infatti, il senegalese sembra destinato a volare in Arabia Saudita, per giocare con l’Al Hilal, lo stesso club che aveva provato, vanamen ...Che Rudi José Garcia parlasse l’italiano meglio di qualunque allenatore italiano non è una sorpresa per chi lo ha conosciuto per tre anni sulla panchina della Roma. Tuttavia il suo primato lessicale e ...