Calcio | Inzaghi in cattedra per gli allievi Uefa Pro Figc | lezione in videoconferenza

(Di martedì 20 giugno 2023) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - Dopo aver alzato in questo 2023 la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, è andato ad un passo dal trionfo in Champions League, sconfitto soltanto in finale dal Manchester City: l'allenatore dell'Inter, Simone, è intervenuto questa mattina al corso per allenatoriPro, per tenere unainha parlato delle proprie esperienze in panchina, delle sue idee tattiche e della composizione dello staff, in un dibattito introdotto dal docente della Scuola Allenatori, Mario Beretta, e proseguito con le domande dei corsisti. Il cosiddetto ‘Master' è il livello formativo più alto riconosciuto a livello europeo per un allenatore e la sua conseguente qualifica – in caso di esito positivo degli esami finali – consente di poter guidare qualsiasi ...

1 /134 Previous "Ho temuto di avere qualcosa di grave" L'addio algiocato prima dell'inizio della carriera come allenatore è stato durissimo per. "Nell'autunno del 2015 per la prima ...MAX - In uno stralcio, anticipato ai media,racconta il suo addio al: ' Era stato Allegri a chiudere la mia carriera da giocatore. Io e il Milan, infatti, nella primavera del 2012 ......di Filippo Pippo' Il momento giusto ' scritto con il giornalista della rosea G. B. Olivero, dove spiccano alcune parole dell'ex attaccante e ora allenatore riguardo il suo ritiro dal...

Lazio, Lazzari fuori dal progetto: Inzaghi lo chiama all’Inter Corriere dello Sport

La sua esperienza in panchina al servizio degli allievi del corso allenatori. Simone Inzaghi sale in cattedra per un giorno in occasione del Master Uefa ...Nella sua autobiografia, in uscita oggi, Pippo Inzaghi attacca Allegri in riferimento al periodo rossonero vissuto insieme.