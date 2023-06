Calcio | Europeo Under 21 | si avvicina esordio contro la Francia | azzurrini al lavoro a Cluj

(Di martedì 20 giugno 2023)-Napoca, 20 giu. -(Adnkronos) - Sbarcata ieri in Romania dopo due settimane di ritiro al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia, la Nazionale21 tornerà ad allenarsi nel pomeriggio a due giorni dall'con lanel Campionato(giovedì, ore 20.45 italiane - diretta su Rai 1, arbitra l'olandese Lindhout). Questa mattina intanto, presso il Collegio Accademico dell'Università Babe?-Bolyai di-Napoca, si è svolto un seminario dedicato al rapporto tra sport e alimentazione organizzato dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest in collaborazione con la Figc, Confindustria Romania e l'Università Babes-Bolyai. Prima dell'evento la squadra e lo staff al completo hanno incontrato l'ambasciatore d'Italia in Romania Alfredo Durante Mangoni e il pro rettore ...

Negli ultimi 4 anni è rimasto lontano dai riflettori più forti del, trasferendosi dal Barcellona allo Zenit e diventano un'icona del club russo, ma adesso per Malcom potrebbe essere diventato il momento di tornare protagonista in una big. L'ala destra ...La Uefa sta valutando una svolta nel mondo del calciomercato. Il principale organismo, infatti, nella giornata di mercoledì 28 giugno prenderà una netta posizione per porre fine alle plusvalenze fantasiose, che spesso sono servite per eludere il fair play finanziario. A ...... agente FIFA ed intermediario di calciomercato, grande esperto difrancese. In sua compagnia,... giovedì 22 giugno, al debutto nella fase a gironi dell'. Abbiamo chiesto a Sebastiano quali ...

Europei Under 21 2023, le partite dell'Italia: gironi, calendario e tabellone Fanpage.it

Nella quarta giornata di qualificazione ai prossimi Europei 2024 il Portogallo fa visita all'Islanda nel Gruppo J. Calcio di inizio alle 20,45 al Laugardalsvöllur di Reykjavik. I lusitani, reduci da ...Blog Calciomercato.com: Si chiude con il terzo posto il cammino dell’Italia in Nations League risultato che eguaglia quello raggiunto due anni fa ma che a differenza di quanto ...