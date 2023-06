C-Cat 65 | il catamarano made in Italy con doppio scafo

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 20 giugno 2023) C-Catamarans, erede del cantiere Comar, vede in via di completamento il C-Cat 65, progetto della nuova ammiraglia della gamma, che porta il brand dritto nel mondo dei maxi yacht. Il progetto è un lavoro a più mani, frutto della firma di Enrico Contreas, che l’ha realizzato insieme a Luigi Cirillo e in collaborazione con Marco Armadio e Marco Rogolino. C-Cat 65, a bordo leggerezza e solidità Sin dai primi disegni, l’identità delè ben delineata, con delle prue affilate e inverse, derive regolabili, cellula abitativa bassa e affusolata, rete a prua. Anche l’idea di leggerezza è molto chiara, con il baricentro basso e le forme aerodinamiche che garantiranno all’imbarcazione performance efficienti. La costruzione del nuovo C-Cat 65 cela uno dei suoi segreti, con la realizzazione in carbonio in infusione per paratie,e coperta, ideale per ...